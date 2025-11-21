Milei redistribuye funciones entre ministerios

El Gobierno nacional oficializó el reordenamiento de competencias dentro del gabinete nacional luego de la incorporación de Diego Santilli y el traspaso de Manuel Adorni de la vocería presidencial a la jefatura de Gabinete.

Mediante el DNU 825/2025, Milei restituyó el Registro Nacional de las Personas (Renaper), que estaba bajo la órbita de Bullrich en Seguridad, al Ministerio de Interior.

La cartera que ahora conduce Santilli también se quedó con el área de Deportes, que estaba bajo la administración de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, cuyo titular es Daniel Scioli.