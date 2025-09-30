Milei retomó el contacto con Macri

Javier Milei se contactó con Mauricio Macri, en un intento por recuperar apoyos legislativos y de gobernadores en medio del contexto electoral.

El acercamiento, que podría derivar en una reunión futura, se produjo tras un pedido del gobierno de Estados Unidos para que la administración libertaria refuerce su gobernabilidad mediante la relación con sus aliados. En consecuencia, los deseos de Donald Trump parecen haber sido tomados como órdenes superiores en el gobierno argentino.

Días atrás, Macri comentó a la salida de una cumbre en la sede del PRO: “Hace más de un año que no hablamos ni lo veo”.