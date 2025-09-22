La Plata

Milei se guarda sus “milagros” solo para los libros

El Presidente presentará su libro“La construcción del milagro" con un show en el Movistar Arena.

Con la economía en caída libre y la realidad social cada vez más compleja, Javier Milei optó por el escenario del Movistar Arena para presentar su nuevo libro, “La construcción del milagro”.

El evento, previsto para el 6 de octubre, se perfila más como otro show del líder libertario, que como un ámbito para discutir soluciones a los problemas económicos y sociales del país.

La presentación será presenciada por 15 mil personas, aunque el "milagro" sigue sin aparecer para los 45 millones de argentinos.

