Milei se guarda sus “milagros” solo para los libros

Con la economía en caída libre y la realidad social cada vez más compleja, Javier Milei optó por el escenario del Movistar Arena para presentar su nuevo libro, “La construcción del milagro”.

El evento, previsto para el 6 de octubre, se perfila más como otro show del líder libertario, que como un ámbito para discutir soluciones a los problemas económicos y sociales del país.

La presentación será presenciada por 15 mil personas, aunque el "milagro" sigue sin aparecer para los 45 millones de argentinos.