Milei se guarda sus “milagros” solo para los libros
El Presidente presentará su libro“La construcción del milagro" con un show en el Movistar Arena.
Con la economía en caída libre y la realidad social cada vez más compleja, Javier Milei optó por el escenario del Movistar Arena para presentar su nuevo libro, “La construcción del milagro”.
El evento, previsto para el 6 de octubre, se perfila más como otro show del líder libertario, que como un ámbito para discutir soluciones a los problemas económicos y sociales del país.
La presentación será presenciada por 15 mil personas, aunque el "milagro" sigue sin aparecer para los 45 millones de argentinos.