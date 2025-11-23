Milei suma otro viaje a EE. UU. y estará en la Argentina Week

El presidente Javier Milei confirmó que en marzo de 2026 asistirá a la “Argentina Week en Nueva York”, un evento que definió como una oportunidad única para mostrar al mundo las transformaciones que impulsa su gobierno. “Allí estaré presente para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta, próspera y libre”, expresó en su cuenta de X.

La cita tendrá lugar del 9 al 11 de marzo en Manhattan. Según el embajador Alejandro Oxenford, será un encuentro de “altísimo nivel” que reunirá a autoridades gubernamentales, líderes empresariales internacionales, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos como energía, minería, tecnología e infraestructura.

El viaje se suma a la agenda internacional del mandatario, que ya acumula varias visitas a Estados Unidos en menos de un año. Mientras el Gobierno insiste en que estas giras son clave para atraer inversiones, varios sectores advierten que la prioridad debería estar en atender la crisis económica y social interna. La Argentina Week será, entonces, otra prueba de la estrategia presidencial de proyectar hacia afuera un país que aún enfrenta tensiones profundas puertas adentro.