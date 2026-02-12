Murió la exdiputada Sandra Mendoza

La exdiputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, murió a sus 62 años en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires. La causa fue un cuadro de diabetes que padecía hace ya varios años.

La noticia se conoció a través de una publicación del PJ chaqueño, espacio al que pertenecía la dirigente: “Deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia”.

El exgobernador y actual senador, Jorge Capitanich, exesposo de Mendoza, se anotició de su fallecimiento en medio de la sesión por la reforma laboral. Al respecto, el recinto homenajeó a la exdiputada con un minuto de silencio.