Nación baja aranceles a juguetes y deja expuesta a la industria nacional

El Gobierno oficializó la reducción de 35% a 20% en los aranceles de importación para 14 categorías de juguetes. La medida se presenta como un intento de ampliar la oferta y abaratar precios para los consumidores, alineando la carga impositiva con el nivel del Mercosur. Sin embargo, el recorte de impuestos también despierta críticas, ya que la industria local advierte que la decisión prioriza la apertura comercial por sobre la protección de la producción nacional.

Aunque el Ejecutivo sostiene que la baja beneficiará a las familias, persisten dudas sobre si el impacto real será una mejora en los precios o un golpe a los fabricantes argentinos.