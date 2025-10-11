Nobel de Economía criticó el auxilio de EE UU al Gobierno
Paul Krugman afirmó que “la medida no busca ayudar al país, sino rescatar las apuestas fallidas de fondos cercanos al secretario del Tesoro”.
El Nobel de Economía Paul Krugman criticó el rescate financiero de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei y sostuvo que “no busca ayudar al país, sino salvar las apuestas fallidas de los fondos de cobertura amigos del Tesoro”.
En esa línea, calificó a la Argentina como “un país sin valor estratégico” y comparó el plan de Milei con la Convertibilidad de 2001: “Euforia inicial seguida de desastre”.
Según el economista, la estrategia del Gobierno libertario está “condenada desde el inicio”.