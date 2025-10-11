Nobel de Economía criticó el auxilio de EE UU al Gobierno

El Nobel de Economía Paul Krugman criticó el rescate financiero de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei y sostuvo que “no busca ayudar al país, sino salvar las apuestas fallidas de los fondos de cobertura amigos del Tesoro”.

En esa línea, calificó a la Argentina como “un país sin valor estratégico” y comparó el plan de Milei con la Convertibilidad de 2001: “Euforia inicial seguida de desastre”.

Según el economista, la estrategia del Gobierno libertario está “condenada desde el inicio”.