Nueva denuncia sobre “retornos”

Un nuevo escándalo golpea a La Libertad Avanza en Salta, donde funcionarios denunciaron un presunto sistema de “retornos” en la Anses que involucra a la diputada nacional Emilia Orozco y al dirigente Alfredo Olmedo.

La denuncia fue presentada por Cristian David Achaval, titular del Anses de Metai, quien declaró que, tras una reunión partidaria, la propia Orozco “informó a todos los funcionarios de Anses que fueron designados debíamos realizar el aporte del 10%”.

La denuncia se complementa con un audio del asesor y "recaudador" Ricardo Ortega, quien exige el pago (5% del sueldo y 5% del POA).