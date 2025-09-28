Nueva marcha contra Milei

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad Organizaciones convocó una movilización para el próximo miércoles al mediodía en Plaza de Mayo para exigir la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.

Dicha norma fue promulgada por el Gobierno tras ser aprobada por el Congreso, pero su puesta en marcha quedó suspendida hasta que se definan el financiamiento y se incorporen las partidas al Presupuesto Nacional.

El Foro advirtió que la demora “constituye una grave vulneración de derechos y un debilitamiento de nuestra democracia”.