Nuevas irregularidades sobre el control a HLB Pharma

En las últimas horas se confirmó que en 2019, el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), dependiente de la Anmat, inspeccionó los laboratorios de HLB Pharma, firma responsable detrás de la tragedia del fentanilo contaminado, y concluyó que operaba en un nivel “No aceptable” de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).

La recomendación fue clausurar el establecimiento, prohibir la comercialización de sus productos en todo el país y retirar del mercado el Omeprazol que fabricaba sin autorización.

Sin embargo, la medida nunca se ejecutó durante la gestión de Mauricio Macri.