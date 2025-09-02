La pobreza sería 9 puntos más alta

Desde hace más de un año, el gobierno de Milei pospone la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuya metodología data del 2004.

En este camino, un informe de la consultora Equilibra, mostró cuál sería la cifra de pobreza medida con la actualizada Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, con resultados no satisfactorios para el Gobierno: del 34,7% medido en el semestre octubre 2024-marzo 2025 pasaría al 43,3%.

Cabe destacar que, en el último acuerdo técnico con el FMI de inicios de agosto, el Gobierno se comprometió a lanzar el nuevo IPC a fines de este año.