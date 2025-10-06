Nuevo récord en la venta de autos usados

Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), septiembre de 2025 se convirtió en el mejor septiembre para la venta de autos usados desde 1995. En total, se vendieron 171.364 unidades, lo que representa un crecimiento del 5,45 % interanual.

La cifra además supera a la registrada en agosto (167.525 unidades), con una mejora mensual del 2,29%. A su vez, en el acumulado de enero a septiembre, el mercado de usados registra 1.436.656 transferencias, un alza del 13,84% frente al mismo tramo de 2024, cuando se alcanzaron 1.262.016 operaciones.

El informe de la CCA también resalta que el interior del país es quien impulsa el crecimiento, con provincias como Formosa (+38,26 %), Neuquén (+32,64 %), Catamarca (+28,81 %) y Santiago del Estero (+27,42 %) liderando los aumentos interanuales. En contraste, CABA apenas creció un 8,2%.