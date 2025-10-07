Nuevo revés para Alberto Fernández

La Cámara Federal de Casación Penal desestimó todos los planteos de Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez. Sin embargo, aceptó apartar al juez Julián Ercolini por su vínculo personal con el imputado, sin anular los actos ya realizados en el expediente.

La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala II del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci. En la causa, el expresidente está imputado como autor de lesiones leves y graves agravadas por contexto de violencia de género y amenazas coactivas.