Nuevos abucheos a Milei en la calle

El Presidente y su hermana fueron insultados en el microcentro porteño.

Javier Milei fue abucheado por vecinos en el microcentro porteño, tras mostrarse a pocas cuadras de Plaza de Mayo.

El Presidente salía de un edificio junto a su hermana Karina, donde recibió insultos y cánticos en contra. Sonó el hit del momento: “Alta coimera”.

Como bien viene informando diario Hoy, todos los últimos actos que encabezó contaron con protestas, incluso debió suspender actividades.

