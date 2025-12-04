Nuevos momentos vergonzosos en el Congreso

La jura de los 127 diputados electos no pasó sin que haya nuevos papelones. El de mayor gravedad lo protagonizó el diputado radical, Gerardo Cipolini. “Qué buena que está, tremendo”, expresó al momento de la jura de su colega formoseña, María Graciela de la Rosa, pensando que el micrófono estaba lejos. Sin embargo, su frase quedó registrada en la transmisión oficial.

También se le escapó piropos para las libertarias Mónica Becerra (San Luis) y Rosario Goytia (Chaco).

Cabe destacar que Cipolini estaba a cargo de la sesión preparatoria por ser el diputado de mayor edad.