El viernes, el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, debió salir a pedir “disculpas” a los afectados por el coronavirus, tras haber caracterizado a la enfermedad como una “gripe, un poco más grave”, y asegurar que no ha creído que fuera algo por lo que “uno tiene que estar sin dormir”, en relación a la gravedad de la pandemia.



“No soy de los que han creído realmente que esta gripe, un poco más grave, es algo por lo que uno tiene que estar sin dormir, por esta situación. En este caso dije: Liberemos una vacuna”, consideró Macri, quien luego, el viernes, posteó en redes sociales: “Pido perdón por el error que cometí ayer al hablar de la pandemia y envío mis disculpas a las personas que fueron afectadas por este virus y a sus familiares. De ninguna manera minimizo el impacto mundial de la Covid y el sufrimiento que ha causado”.



Ante esta situación, diversos ­funcionarios cuestionaron los dichos del exmandatario.



Por su parte, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, afirmó ayer que “la insensibilidad del expresidente no nos llama la atención, pero nunca pensamos que podía llegar a ese nivel de crueldad”.



“El exceso de politización que siempre le quiso poner a la pandemia, al virus, a la vacuna, dejó de un modo muy marcado, muy al descubierto, lo que verdaderamente piensa”, agregó el funcionario nacional.



“Lo pinta de cuerpo entero, con esa insensibilidad que demostró cuando condujo al país por cuatro años y lo vuelve a hacer ahora”, consideró Cafiero.



Asimismo, diferenció que “mientras el Gobierno invertía en el ­sistema de salud para que pudiera dar respuesta a aquellos que necesitaban atención, él se iba por el mundo y daba conferencias y decía que más peligroso que el coronavirus era el populismo, solamente para congraciarse con una cuestión ideológica política”.



El jefe de Gabinete enfatizó que “por suerte los argentinos en octubre de 2019 votaron un cambio de gobierno, votaron en democracia ­cambiar el rumbo de Argentina y avanzar hacia un modelo de producción y empleo que abrace una idea comunitaria”.



Al mismo tiempo, en declaraciones radiales, Cafiero opinó que la “sociedad acompañó y acompaña” las medidas de cuidado adoptadas por el Gobierno nacional desde el inicio de la pandemia.



Y en este sentido, el funcionario se preguntó: “¿A quién le gusta el confinamiento?”. “Sirve, el confinamiento es duro, pero sirve para bajar los casos y cuidarnos entre todos”, aseguró, y señaló: “Argentina es la que va a salir adelante, no es un gobierno”.

Más cuestionamientos



En tanto, por su lado, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bian­co, consideró que los dichos del expresidente representan “lo que pensaron siempre Macri y gran cantidad de referentes del PRO, sobre todo aquellos que hoy no tienen ninguna responsabilidad institucional ni de gestión, como Patricia Bullrich”.



Además, el funcionario bonaerense señaló que “hubo cientos de noches desde el año pasado en que no pude dormir por la preocupación y la angustia, por estar todo el día mirando cómo venía la ocupación de las camas, si iban a alcanzar las camas. Que venga a decir eso es una barbaridad”.



Quien también se refirió al respecto fue el ministro de Defen­sa, Agustín Rossi, que sostuvo: “Que un expresidente salga a describir la situación de esa manera demuestra la indolencia, irresponsabilidad y falta de compromiso que tiene Macri con el conjunto de la sociedad ­argentina”.



Además, consideró que el expresidente de la Nación “debe tener en cuenta que sus actitudes, sus hechos, sus reflexiones tienen un punto de referencia, nadie puede negar que para un sector de la sociedad Macri es un referente político”.



“Lo que la democracia argentina necesita es mayor responsabilidad en las acciones, decisiones y en las argumentaciones; no se puede decir lo que uno quiere y hacer lo que le parezca en un marco de crisis”, ­consideró.



“Cuando se analiza la totalidad de la línea discursiva de Macri y de la oposición, en términos generales, no digo de todos los opositores, raya en un gran sentido de irresponsabilidad”, siguió Rossi.



Mientras, Jorge Geffner, investigador principal del Conicet, aseguró que “dejar por sentado que esta pandemia, que ha costado más de 80.000 muertos en la Argentina y tres millones en el mundo, no tiene importancia muestra un nivel profundo de desconocimiento”.