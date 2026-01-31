Oficializan aumento en impuestos al combustible

El Gobierno nacional oficializó un nuevo incremento en los impuestos a los combustibles, que impactará en los precios de la nafta y el gasoil durante febrero. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 74/2026, actualiza el impuesto a los combustibles líquidos y el gravamen al dióxido de carbono. El ajuste forma parte del esquema de actualizaciones mensuales iniciado en 2024 y aplicado de manera escalonada en 2025.

El decreto lleva las firmas de Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo, quienes remarcaron que la decisión busca sostener un sendero fiscal ordenado y garantizar recursos para el Estado.