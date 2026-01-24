Oficializan cambios en Consejo de Educación bonaerense

El gobernador Axel Kicillof oficializó mediante un decreto los nuevos integrantes del Consejo General de Cultura y Educación, luego de que la Legislatura bonaerense aprobara en diciembre la renovación de cargos.

La decisión se enmarca en un acuerdo político que permitió al Ejecutivo contar con Presupuesto, Ley Impositiva y endeudamiento para el año fiscal. Cabe mencionar que el Consejo es el organismo que define planes de estudio, diseños curriculares, estatutos y reglamentos vinculados a la carrera docente.

Los diez nombramientos incluyen a Marcelo Zarlenga, Graciela Veneciano, Graciela Salvador, Graciela Ramundo, Maira Ricciardelli, Aldana Ahumada, César Valicenti, Carlos Bonino, Silvio Maffeo y Josefina Mendoza. En la nómina, Valicenti, Ricciardelli y Maffeo representan al peronismo, Bonino y Mendoza al radicalismo y Ahumada al PRO. Los reemplazados fueron Mariana Galarza, Diego Di Salvo, Diego Martínez, Natalia Quintana, Renato Lobos y Néstor Carasa, además de Alberto Sileoni y Pablo Urquiza que habían dejado sus funciones semanas antes. El recambio refleja la negociación entre oficialismo y oposición y anticipa un año de tensiones en el plano educativo.