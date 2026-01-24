Oficializan cambios en Consejo de Educación bonaerense
El gobernador confirmó diez nombramientos tras la sanción legislativa de diciembre en la Provincia.
El gobernador Axel Kicillof oficializó mediante un decreto los nuevos integrantes del Consejo General de Cultura y Educación, luego de que la Legislatura bonaerense aprobara en diciembre la renovación de cargos.
La decisión se enmarca en un acuerdo político que permitió al Ejecutivo contar con Presupuesto, Ley Impositiva y endeudamiento para el año fiscal. Cabe mencionar que el Consejo es el organismo que define planes de estudio, diseños curriculares, estatutos y reglamentos vinculados a la carrera docente.
Los diez nombramientos incluyen a Marcelo Zarlenga, Graciela Veneciano, Graciela Salvador, Graciela Ramundo, Maira Ricciardelli, Aldana Ahumada, César Valicenti, Carlos Bonino, Silvio Maffeo y Josefina Mendoza. En la nómina, Valicenti, Ricciardelli y Maffeo representan al peronismo, Bonino y Mendoza al radicalismo y Ahumada al PRO. Los reemplazados fueron Mariana Galarza, Diego Di Salvo, Diego Martínez, Natalia Quintana, Renato Lobos y Néstor Carasa, además de Alberto Sileoni y Pablo Urquiza que habían dejado sus funciones semanas antes. El recambio refleja la negociación entre oficialismo y oposición y anticipa un año de tensiones en el plano educativo.