Optimismo en los mercados tras las elecciones legislativas

El triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas de este domingo generó una inmediata reacción en los mercados. Desde el lunes temprano, las operaciones externas mostraron fuertes subas; en el premarket de Wall Street, las acciones argentinas treparon hasta 36% y el dólar cripto retrocedió cerca de 7%. Los bonos globales también repuntaron con alzas superiores al 23% y el riesgo país cayó a 600 puntos, marcando su valor más bajo en meses.

El entusiasmo se replicó en los ADRs, con Supervielle que subió 47%, BBVA 42%, Galicia 39% y TGS 36%. Para los inversores, el resultado fue leído como señal de continuidad, aunque persisten dudas sobre la capacidad de sostener reformas.

En el frente cambiario, el Banco Nación informó que el dólar oficial se ubicó en $1.515, mientras el blue retrocedió a $1.525 y el MEP y el CCL rondaron los $1.550. Luis Caputo ratificó el esquema de bandas y aseguró que la divisa no superará los $1.500.

Por otra parte, el S&P Merval saltó 18% en pesos y 31% en dólares, con Metrogas, TGS y Transener entre las mayores subas. El movimiento fue leído como una apuesta de corto plazo más que como un cambio estructural en la confianza hacia la economía argentina.

El desafío para el Gobierno será transformar este envión financiero en un respaldo sostenido, evitando que la euforia inicial se diluya frente a la fragilidad macroeconómica y la presión de la deuda.