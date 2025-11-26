Organizaciones sociales reclaman un aumento del salario mínimo

Organizaciones sociales, sindicales y piqueteras volverán a las calles para reclamar por el aumento del salario mínimo y un bono de fin de año. La protesta se concentrará en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación y será encabezada por la UTEP, las dos CTA, Territorios en Lucha y el Frente Barrial, en un escenario marcado por la pérdida del poder adquisitivo.

La jornada comenzará a las 11 bajo la consigna “Nuestro trabajo vale”, que sintetiza el pedido de equiparar el salario mínimo con la Canasta Básica Total. La UTEP planteó que el piso de ingresos debería alcanzar los más de 1.200.000 pesos que el INDEC estimó para una familia tipo y advirtió que la brecha actual resulta insostenible.

Vale mencionar que la movilización coincidirá con la reunión oficial convocada para actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil. Los movimientos remarcaron que el salario mínimo permanece en 322.200 pesos desde agosto y quedó por detrás de la inflación acumulada, lo que produjo una pérdida real del poder adquisitivo.