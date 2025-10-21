Otra denuncia por corrupción en LLA

Un nuevo escándalo sacude a La Libertad Avanza (LLA): el diputado nacional por Tierra del Fuego, Santiago Pauli, fue acusado de usar fondos públicos para financiar su partido.

La situación de destapó por audios filtrados atribuidos al legislador, que abrió la sospecha de una maniobra administrativa y económica destinada a utilizar fondos del adicional por desarraigo que cobra por su tarea legislativa para financiar gastos de su espacio político.

Las conversaciones, mantenidas con un puntero de LLA en Ushuaia, muestran que Pauli rechaza la idea de recaudar mediante la venta de empanadas, y propone un mecanismo basado en el desvío del 100% del desarraigo que perciben contratados del partido.

El denunciante es Rolo Correa, exmilitante de LLA en Tierra del Fuego, quien denunció públicamente a Pauli por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos y el manejo de contratos legislativos.

La filtración pone en tela de juicio el manejo de fondos públicos en el espacio que conduce Milei.