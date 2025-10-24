Otro ministro le renuncia a Milei

Desde Casa Rosada dejaron trascender que Mariano Cúneo Libarona dejará su cargo como ministro de Justicia luego de las elecciones del domingo. Su salida era un hecho en los cambios que Milei tiene en mente para su Gabinete después de 26 de octubre.

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, sería sucesor natural. Sin embargo, también resuena Guillermo Montenegro, intendente macrista de Mar del Plata.