Tras el anuncio de Bessent, Cristina Kirchner salió fuerte a criticar el salvataje de Estados Unidos. “Tu reunión con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos, que el precio más importante y el principal problema de la economía argentina son los dólares”.

“La ayuda de las fuerzas del Norte es pan para hoy y hambre para mañana, los dólares que te entran por la puerta de adelante se te van por la puerta de atrás”, reflexionó la expresidenta.

En este sentido, recordó la reiterancia de las mismas figuras: “¿Qué parte no entendés? Y sino preguntale a Sturzenegger y a Bullrich cómo le fue a De La Rúa y a la Argentina con el Megacanje y el Blindaje”.

A su vez, la titular de PJ puso el énfasis de los últimos datos económicos: que 9 de cada 10 argentinos están endeudados, y que más de la mitad de las familias destinan entre el 40% y el 60% de lo que ganan solo a pagar deudas: “Las familias no llegan a fin de mes”.

“Este endeudamiento masivo de las familias argentinas es la contracara brutal de la riqueza de unos pocos. Es la foto de un país que vive al revés, donde el pueblo se endeuda para comer mientras un puñado se enriquece fugando dólares al exterior”, arremetió.

Por último, Cristina recordó la deuda tomada “para llegar a las elecciones del 26 de octubre”: los 20 mil millones de dólares pedidos al FMI en abril de este año, los casi 30 mil millones del blanqueo, los préstamos de organismos internacionales, el REPO. “Nunca se ha visto quemar tantos dólares en tan poco tiempo. Viene salado el precio que pagan los argentinos por tener gobiernos de derecha”, sentenció.