Peter Lamelas espera el visto bueno del Senado estadounidense
El candidato a embajador de Donald Trump para la Argentina, Peter Lamelas, podría ser confirmado en su cargo este lunes por el Senado de Estados Unidos.
El Senado de EE. UU. votará este lunes la designación de Peter Lamelas como embajador en Argentina.
Lamelas recibió el respaldo de Donald Trump y mantiene estrecha relación con el presidente Javier Milei. Su postulación generó polémica por su falta de experiencia diplomática y por sus declaraciones intervencionistas, donde cuestionó a la exmandataria Cristina Kirchner, advirtió sobre la influencia de China en el país y adelantó que fiscalizaría acuerdos provinciales.
Ante la inminente designación, sectores de la oposición lo calificaron de “persona no grata” y denunciaron intromisión en la política nacional.