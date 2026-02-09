Pichetto volvió a cargar contra Milei

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto acusó a Milei de querer destruir la industria nacional. Al respecto, afirmó que el Gobierno nacional está llevando adelante un “proceso de destrucción de la industria nacional bajo una mirada ideológica que atrasa dos siglos y que desprecia el valor del empresariado local”.

“Es totalmente disparatado y poco conveniente en los intereses de la nación que el presidente ataque al principal empresario de la Argentina; esto marca una línea hacia la destrucción de la industria”, sostuvo el legislador en diálogo con Radio Splendid.