Piden juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei

La Coalición Cívica presentó un pedido de juicio político contra Alejandro Maraniello, juez federal que prohibió difundir los audios de Karina Milei en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La denuncia, firmada por Elisa Carrió y los diputados Hernán Reyes y Marcela Campagnoli, acusa al magistrado de mal desempeño, censura a la prensa y eventual comisión de delitos. El escrito presentado ante el Consejo de la Magistratura, solicita la apertura del proceso de remoción, la suspensión inmediata de su cargo y la posterior destitución.

Los denunciantes también señalan antecedentes de abusos, violencia de género y presunta connivencia con funcionarios del Ejecutivo para proteger al Gobierno, comprometiendo la independencia judicial y la confianza pública.

El planteo advierte que estas acciones afectan la transparencia y el correcto funcionamiento del Poder Judicial, generando dudas sobre la imparcialidad en casos de alto interés público.