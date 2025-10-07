Pilotos anuncian medidas de fuerza

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas, nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), realizarán este jueves asambleas informativas en el Aeroparque Jorge Newbery. A raíz de esta medida, podría haber demoras.

La acción gremial es para analizar acciones directas ante lo que consideran incumplimiento por parte de Aerolíneas Argentinas de las negociaciones paritarias, lo que podría derivar en demoras o eventuales cancelaciones de vuelos.

Según explicaron, “la demora, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración”.