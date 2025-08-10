Polémica por el examen de residencias médicas

El Gobierno nacional analiza la situación de 109 extranjeros que participaron del examen de residencias médicas sin notificar a la Dirección Nacional de Migraciones. Todos habían declarado que ingresaban al país como turistas y no realizaron el trámite para modificar su estatus migratorio.

Cabe destacar que el examen de residencias es el mecanismo de selección para médicos que buscan formarse en hospitales públicos. En el caso de los postulantes extranjeros, la Ley exige contar con permisos migratorios y documentación específica para acceder a las plazas disponibles en el sistema sanitario.

En este camino, se detectaron omisiones en 109 casos. Ante esto, en la gestión libertaria aclararon que la omisión en la declaración migratoria “constituye una infracción grave”. El incumplimiento no solo habilita la expulsión del país, sino también la prohibición de volver a ingresar por un período determinado.

También advirtieron que la participación de personas sin la documentación correspondiente puede generar problemas administrativos y legales. También complica la asignación de cupos y la planificación de las plazas de formación en hospitales.

Ahora, el Ministerio de Salud y Migraciones trabajan de forma conjunta para definir las medidas en cada situación particular y, así, poder garantizar que los cupos se otorguen a quienes cumplan los requisitos.