Prepagas confirmaron nuevos aumentos para octubre

Los usuarios de la medicina prepaga volverán a enfrentar un aumento en sus cuotas a partir de octubre. La mayoría de las empresas resolvió ajustes en línea con la inflación de agosto, que fue del 1,9% según el Indec, pero otras decidieron avanzar más allá de ese porcentaje, dejando en evidencia que el control del Gobierno sobre el sector es, en el mejor de los casos, limitado.

En el listado oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud, figuran incrementos de entre 1,7% y 1,9% en firmas como OSDE, Swiss Medical, Medifé o Sancor. Sin embargo, otras compañías elevaron sus planes por encima del 2%, entre ellas el Hospital Italiano (2,2%), Omint (2,3%), Ensalud (2,35%) y Galeno (2,4%). A esto se suma que en los últimos doce meses, las prepagas ya acumularon subas de dos dígitos, muy por encima de la capacidad de actualización de los salarios.

La disparidad en los aumentos no solo refleja la falta de criterios comunes en el sistema, sino también la dificultad del Ejecutivo para garantizar que las medidas anunciadas tengan un efecto real sobre los afiliados.

En los hechos, los usuarios continúan pagando mes a mes cifras más altas, mientras la cobertura de salud no mejora y la regulación estatal muestra límites. La salud privada, en este contexto, se consolida como un indicador más de la presión sobre la clase media y de las dificultades oficiales para contener el impacto del costo de vida.