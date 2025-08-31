Preparan un “Javomóvil” tras el episodio en Lomas

Un bus turístico que cubre circuitos concesionados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quedará al servicio de la campaña electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El vehículo desarrolla el servicio de recorridas a través de la firma internacional Gray Line y pertenece a la compañía de micros Andesmar, según reveló el portal El Destape. De acuerdo a la foto que se difundió, estará ploteado con el característico color violeta libertario, el logotipo de un ave en vuelo y una inscripción todo a lo largo que reza “kirchnerismo, nunca más”.

La instantánea proviene de un galpón del barrio de Barracas, en la esquina de Pasaje Río Cuarto y Herrera, en el que alcanzan a verse dos buses originalmente rojos, uno de los cuales aparece en pleno proceso de cobertura con vinílicos violetas. Entre varios datos llamativos figura la inscripción “lista 2206” que es la que corresponde a las candidaturas de LLA en la provincia de Buenos Aires para las elecciones locales del 7 de septiembre.

La empresa de micros de larga distancia, propiedad de la familia mendocina Badaloni, ganó a principios de agosto la concesión del gobierno de Jorge Macri sobre el uso y la explotación para fines turísticos del Obelisco y su ascensor interno. Para poner al servicio de LLA uno de sus micros turísticos, empresarios de transporte aseguraron que el Ejecutivo porteño debió haber dado su aval.