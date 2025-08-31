Proponen crear juzgados electorales en la Provincia

El diputado bonaerense del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para crear dos Juzgados Electorales en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de otorgar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a los procesos electorales.

La iniciativa plantea que los nuevos órganos funcionen como instancia judicial de primera línea para resolver causas que no correspondan directamente a la Junta Electoral bonaerense. En caso de presentarse un recurso de apelación, las decisiones serán revisadas por la Suprema Corte de Justicia, hasta que se constituya una cámara de apelaciones en materia electoral.

Según detalló Eslaiman, el Fuero Electoral se dividiría en dos departamentos: el “Primer Conurbano”, que abarcará municipios como Avellaneda, San Martín, José C. Paz, Lanús, Lomas de Zamora y Tres de Febrero, entre otros; y el “Interior”, con sede en La Plata.

El legislador argumentó que “las decisiones de la Junta Electoral tienen una trascendencia mayúscula en la vida democrática del Estado provincial” y que en algunos casos, como la oficialización de candidaturas, pueden afectar derechos civiles y políticos reconocidos por la Constitución.

Asimismo, Eslaiman precisó que los nuevos juzgados no sólo intervendrían en causas electorales, sino también en cuestiones ligadas a la ley orgánica de partidos políticos, la reelección de cargos municipales y legislativos, y el cumplimiento de la paridad de género en las listas.