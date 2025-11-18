Presentan proyecto para reparar a víctimas del fentanilo contaminado

Legisladores de la oposición presentaron un proyecto de ley que busca reparar a las víctimas del fentanilo adulterado. La iniciativa, impulsada por el diputado Eduardo Valdés junto a legisladores de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, propone un esquema de asistencia integral que combine apoyo económico, prestaciones de salud y acompañamiento social.

El texto contempla una subvención equivalente a tres salarios mínimos, pensiones vitalicias para hijos y cónyuges de las personas fallecidas, y beneficios para sobrevivientes que hayan quedado con secuelas. La ayuda no será incompatible con futuras indemnizaciones judiciales o extrajudiciales. También se prevé la inclusión de hijos menores y estudiantes hasta los 25 años, así como convivientes que acrediten al menos dos años de vida en común previa al fallecimiento.

La norma crea un Consejo de Control y Seguimiento integrado por familiares, ONG y organismos públicos, y encomienda al Ministerio de Capital Humano la implementación del programa junto a las provincias. Valdés sostuvo que la inoperancia estatal y la negligencia privada dejaron una herida abierta en la sociedad, y que el Estado debe asumir un compromiso social para garantizar reparación y justicia. “No podemos permitir que, además del dolor, las familias carguen con el abandono”, expresó al fundamentar la propuesta, que busca articular reparación y justicia social en un mismo gesto legislativo.