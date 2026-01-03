Primer renuncia del año: Nahuel Sotelo dejó a la Secretaría de Culto

El Gobierno nacional oficializó la salida de Nahuel Sotelo de la Secretaría de Culto, tras su asunción como diputado bonaerense. La renuncia, publicada en el Boletín Oficial, se concretó con efecto retroactivo a diciembre de 2025.

El dirigente libertario regresa a la Legislatura provincial y el área de Culto queda sin reemplazo definido en el arranque del nuevo año. Su salida, prevista desde su candidatura, marca el cierre de una gestión con fuerte contenido político y simbólico en el vínculo con el Vaticano. El Ejecutivo aún no informó quién ocupará el cargo, lo que prolonga la falta de conducción en un área clave para el diálogo institucional.