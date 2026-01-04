Prohíben el ingreso de “cómplices” de Maduro

En línea con la posición que tomó Milei respecto al ataque de Estados Unidos a Venezuela, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció un endurecimiento de sus controles migratorios dirigido específicamente al entorno del capturado Nicolás Maduro.

El funcionario confirmó que se prohibió el ingreso al país de ciudadanos venezolanos que hayan formado parte de la estructura jerárquica, militar o económica del régimen.

La medida, coordinada entre diversos organismos del Estado, apunta a bloquear la entrada de funcionarios del gobierno bolivariano, miembros de las fuerzas armadas venezolanas y empresarios que figuren en las listas de sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

“Los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país. Fin”, concluyó su mensaje Adorni.

En consecuencia, el Ministerio de Seguridad y Migraciones reforzaron los puestos fronterizos y aeropuertos para aplicar estas alertas de manera inmediata.