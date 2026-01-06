Pullaro rechazó un pedido de Caputo

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, le respondió a Luis Caputo, luego de que le solicitara el ingreso inmediato de 800 millones de dólares obtenidos por un crédito internacional. “A los dólares los tenemos afuera y los vamos a ir trayendo de a poco”, señaló.

Pullaro remarcó que la decisión responde a la preservación del valor de los recursos y su destino exclusivo a las obras para las cuales fueron obtenidos. En diálogo con Cadena 3, sostuvo que, si existiera “algún instrumento financiero que asegure que si el dólar aumenta Santa Fe estaría cubierta”, desde luego que traerían el monto.