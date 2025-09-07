Pymes alertan por las altas tasas

El economista y empresario pyme, Gustavo Lazzari, criticó la suba de la tasa de interés. Esta medida, según él, asfixia a las pequeñas y medianas empresas.

“Se seca la plaza, sube el tipo de cambio y la tasa de interés trepa al 80%. Eso significa actividad económica paralizada y créditos inexistentes. Para una pyme, es imposible financiar el capital de trabajo en estas condiciones”, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia.

Sobre la apertura importadora, Lazzari se mostró favorable aunque con un reclamo claro: “Yo compito con importaciones, pero dame condiciones: infraestructura, crédito, reglas claras”.