Pymes redoblan alerta por crisis industrial y exigen cambios urgentes en el programa económico

La Confederación Industriales Pymes Argentinos (IPA), que agrupa a pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero, volvió a poner en foco la fuerte crisis que atraviesa la industria nacional y reclamó al Gobierno una revisión profunda del programa económico vigente. El presidente de IPA, Daniel Rosato, advirtió que sin modificaciones estructurales “la producción nacional está en el subsuelo” y advirtió que el actual equilibrio macroeconómico corre el riesgo de convertirse en “bajo y socialmente regresivo” para 2026.

Según el informe del Observatorio IPA, que analiza el impacto de las políticas oficiales sobre el sector, una gran parte de las pequeñas y medianas industrias registra caída en las ventas y mayores costos operativos en un contexto de recesión. Rosato instó a las autoridades a promover cambios que reviertan la pérdida de competitividad, señalando que en las condiciones actuales se intensificaría el cierre de empresas y la disminución del empleo formal.

El dirigente también cuestionó la apertura de importaciones —especialmente en rubros como textiles y calzado— sin medidas que fortalezcan la producción local y permitan a las pymes competir de manera equitativa.

Para concluir, la organización empresarial señaló que, si no se implementan cambios en el modelo económico, el país podría entrar en un ciclo prolongado de estancamiento con efectos negativos sobre la inversión, el consumo y el empleo. El informe destaca que más de 300.000 puestos de trabajo registrados se habrían perdido desde el comienzo de la actual gestión, una cifra que los sectores pyme consideran alarmante y representativa del freno productivo.