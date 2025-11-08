Recesión y promesas: Milei defendió su política de ajuste en EE. UU.

En su primera escala en Estados Unidos tras las elecciones legislativas, Javier Milei volvió a vestirse de predicador del libre mercado. En el American Business Forum, el mandatario reivindicó el triunfo de La Libertad Avanza, renovó su ataque al “miedo kuka” y proclamó al capitalismo como el modelo moral que rescatará al país. Durante el discurso celebratorio reivindicó su campaña y evitó toda autocrítica sobre la caída del consumo y el aumento de la pobreza.

Más tarde, el Presidente trasladó su credo al Council of the Americas, en la que participaron representantes de Pfizer, Pepsico, Glencore, Morgan Stanley y Merck. Acompañado por Luis Caputo, Karina Milei y el embajador Alec Oxenford, prometió desregulación, reducción de impuestos y “reglas simples y estables” para atraer inversiones. El encuentro dejó cordialidad y gestos, pero las respuestas concretas brillaron por su ausencia.

Así, el discurso público del mandatario buscó seducir y el encuentro con empresarios generar certezas, pero los inversores no demandan consignas morales, sino previsibilidad y datos. Desde el exterior, fondos como Pimco presionan por una libre flotación del dólar, una señal de que el mercado quiere reglas claras, no retóricas.

Mientras Milei proclama en EE. UU. que el capitalismo es “moralmente superior”, lo que exporta es una fórmula que no funciona adentro y no convence afuera. Las promesas de desregulación y estabilidad se repiten como libreto, pero no se traducen en política ni en resultados. Se trata de un modelo fallido que viaja sin certezas que lo respalden.