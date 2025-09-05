Rechazo internacional a la censura de Milei

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) apuntó contra la cautelar emitida por el juez Alejandro Maraniello, que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei. Al respecto, consideró que “es un precedente negativo para la libertad de expresión y acceso a la información de interés público”.

A su vez, el organismo “condenó” el pedido que realizó el Gobierno sobre allanar a los periodistas que difundieron los audios.

“La medida implica censura previa, prohibida expresamente por la Constitución, así como en la Convención Americana sobre DD. HH.”, explicó el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz.