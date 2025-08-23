Récord de importaciones y retroceso industrial en la era Milei

Las importaciones de bienes de consumo alcanzaron un récord histórico en el período enero-julio de 2025, superando los 6.227 millones de dólares, según datos del Indec. El salto equivale a un incremento del 68,9% en comparación con 2024 y se ubica muy por encima del promedio histórico de los últimos veinte años, que rondaba los 3.600 millones.

“Las importaciones de bienes de consumo están por las nubes. En el transcurso del año crecieron cerca de 70% y superaron los USD 6.200 millones, máximo registro histórico”, advirtió el ministro de Economía bonaerense, Pablo López. El funcionario alertó que, en contrapartida, la industria nacional atraviesa un proceso de fuerte caída, operando “muy por debajo de los niveles de 2023” y dejando a numerosas empresas de la Provincia al borde del cierre.

Para López, el fenómeno no es casual: responde a la estrategia aperturista del Gobierno de Javier Milei, que favorece el ingreso de productos importados a precios más bajos, desplazando la producción local. “Muchas empresas de PBA, y por ende sus trabajadores, están sufriendo las consecuencias de la apertura indiscriminada”, sostuvo.

La preocupación se concentra especialmente en los municipios de la Primera Sección electoral, históricamente vinculados a la industria y el comercio. “Lo que ocurre allí es una muestra de las consecuencias de este modelo en la producción y el empleo nacional”, agregó el ministro, en alusión a distritos fabriles que hoy enfrentan suspensiones y reducción de turnos.