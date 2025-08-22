Relanzan el programa Manzaneras en La Plata

El histórico programa Manzaneras volvió a ponerse en marcha en La Plata, en el marco del Sistema Alimentario Platense impulsado por el intendente Julio Alak junto a la UNLP. A 30 años de su creación, la iniciativa que surgió de la mano de Chiche Duhalde retoma su espíritu solidario con la participación de nuevas generaciones de mujeres que trabajarán en los barrios más vulnerables.

El programa, ahora bajo el lema Cuidar, Nutrir y Organizar, busca fortalecer la asistencia comunitaria en cada localidad, articulando con clubes, instituciones y delegaciones. La propuesta apunta a reforzar el entramado social y garantizar que los sectores más necesitados estén en el centro de las políticas públicas.