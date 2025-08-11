Récord de Milei: el presidente con más funcionarios desplazados desde 1983

Javier Milei alcanzó un récord histórico: más de 140 funcionarios desplazados en su primer año y medio de gestión, superando a todos los presidentes desde el regreso de la democracia. Según un informe del Observatorio de las Elites del Citra y el consultor Pablo Salinas, las bajas reflejan la inestabilidad como sello de su gobierno.

Las áreas más afectadas son el Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y Capital Humano, que concentran el 70% de las salidas. Solo en el primer año, se registró una rotación del 32% en la administración central. Entre las renuncias más resonantes figura la de la excanciller Diana Mondino, quien esta semana cuestionó la salud mental de Milei y lo acusó de “no ser muy inteligente o ser una especie de corrupto”.

En la última semana, tres funcionarios clave del equipo de Luis Caputo dejaron el Ministerio de Economía: Esteban Marzorati, Marcos Ayerra y Santiago Migone, sumando tensión a un gabinete que el informe califica de “completa anomalía” por su inestabilidad.