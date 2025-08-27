Récord de viajes al exterior

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el turismo receptivo se hundió 16% en julio respecto al mismo mes del 2024. En paralelo, la cantidad de argentinos que viajaron al exterior creció 26,5% y marcó un récord para este mes desde 2017.

En total, arribaron 427.200 extranjeros. La cifra fue la cuarta más baja desde que se tiene registro, solo perforada por los años de pandemia.

Mientras tanto, fueron 843.100 los residentes que vacacionaron en el exterior. Brasil fue el destino más elegido (concentró el 23% del turismo) y el que arrojó una mayor tasa de crecimiento (52,1%).