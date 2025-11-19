Reforma laboral: admiten cambios en el monotributo

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, admitió que la reforma laboral que busca aprobar el Gobierno nacional a partir de diciembre incluirá cambios en el régimen del monotributo. De esta manera, el funcionario contradijo en parte al propio Milei, que había negado la eliminación del monotributo.

“Luis Caputo ya anticipó que quiere que la reforma laboral tenga un componente de eso”, señaló Sturzenegger al ser consultado sobre una posible modificación o eliminación del monotributo, en diálogo con Radio Mitre. Al respecto, opinó: “Es impactante que las alícuotas son muy diferentes” entre los tres regímenes existentes para gravar los ingresos (relación de dependencia, autónomos y monotributo).

“Entonces pareciera que Argentina tiene que ordenar eso. Esas alícuotas tienen que ser no tan diferentes. Vas a tener el régimen de cuarta categoría y tenés que tener (aparte) un régimen simplificado que sea lo que no es eso. Caputo va a estar avanzando en ese sentido”, adelantó el ministro.

Cabe recordar que, como informó diario Hoy en ediciones anteriores, trascendió un rumor sobre una idea del Gobierno nacional de eliminar el monotributo. Sin embargo, dicha versión fue desmentida por el propio Milei: “Son mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas”.

Sin embargo, el diputado nacional electo, Guillermo Michel, advirtió que se trata de una exigencia del FMI. “Está en la página 16 del Staff Report del Fondo Monetario como un compromiso argentino de eliminar el monotributo”, reveló el legislador de Entre Ríos.

“El FMI tiene en la mira al monotributo desde hace mucho tiempo porque quiere que Argentina avance en un régimen general para recaudar más”, afirmó el especialista en derecho tributario y exdirector de Aduanas.