Reforma Laboral: el Gobierno busca dictaminar este miércoles

El oficialismo remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral aprobado en el Senado y fijó para el miércoles 18 de febrero a las 14 la reunión conjunta de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. La intención es dictaminar ese mismo día y habilitar la votación en el recinto durante la jornada siguiente. El movimiento busca garantizar que las sesiones extraordinarias de febrero concluyan con la sanción definitiva de una de las prioridades del Gobierno.

La convocatoria se produce en un contexto complejo por el fin de semana largo, que dificulta la logística parlamentaria. Sin embargo, la conducción de la Cámara baja, encabezada por Martín Menem, decidió avanzar en línea con la Casa Rosada para asegurar que el presidente Javier Milei pueda exhibir la aprobación de la reforma laboral como símbolo de su programa de “modernización” y como señal de confianza hacia los mercados.

Un proyecto con valor político

La vicepresidenta Victoria Villarruel giró el texto desde el Senado y el oficialismo pretende mostrar resultados concretos en el inicio del año legislativo. La reforma flexibiliza condiciones de trabajo y reduce costos para las empresas, lo que el Gobierno interpreta como un hito de su gestión junto a la Ley Bases. La estrategia apunta a que Milei llegue a la Asamblea Legislativa del 1 de marzo con la reforma laboral convertida en ley y con otros proyectos clave ya resueltos.

Objeciones de la oposición

En Diputados persisten las críticas pese a las modificaciones introducidas en el Senado. Los bloques opositores cuestionan el Fondo de Asistencia Laboral, que financiaría indemnizaciones con recursos de la Anses, y rechazan la reducción del 50% del salario durante licencias por enfermedad no laboral. También se oponen a la derogación de estatutos profesionales y a la eliminación del fondo para el Incaa. Algunos legisladores especulan con dilatar la discusión hasta el 25 de febrero para forzar cambios y complicar la estrategia oficial.

El desenlace dependerá de la capacidad del oficialismo para sostener acuerdos y evitar que la oposición logre imponer modificaciones. La sesión prevista marcará el pulso político de este 2026 y definirá si el Gobierno consigue cerrar febrero con su principal reforma convertida en ley.