Reforma laboral: la CGT tensa el conflicto

La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó, por el momento, sumarse a la mesa técnica que Patricia Bullrich convocó en el Senado para debatir la reforma laboral.

La Libertar Avanza (LLA), con la exministra de Seguridad a la cabeza, busca convertir el proyecto en ley en febrero y, para eso, desde el partido violeta están dispuestos a ceder en algunos puntos.

Sin embargo, desde la CGT ya anticiparon que no están dispuestos a participar de ese espacio. El motivo es que el oficialismo nunca convocó a la central obrera a debatir el contenido del proyecto a pesar de la participación de Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y representante de los trabajadores, en el denominado Consejo de Mayo donde se hizo la presentación formal de la propuesta de modernización laboral.

“Nosotros como CGT no vamos a convalidar un proyecto que ya está dictaminado y afecta derechos laborales sin nuestro acuerdo”, afirmó una fuente de la central obrera a Ámbito Financiero.