Renunció un funcionario que respondía a Sturzenegger.

El ministro Federico Sturzenegger informó que Martín Rossi, quien se desempeñaba en la Secretaría de Desregulación, presentó su renuncia al cargo. La salida ocurre en medio del escándalo que involucra a funcionarios del gobierno de Javier Milei por un supuesto mecanismo de cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. “Extraordinario colega, dejó su puesto de vicerector de la Universidad de San Andrés para acompañarnos este primer año. Cuando llegó acumulábamos 2.500 desregulaciones, hoy superamos las 8.000. Sus aportes abarcaron todas las áreas de desregulación que logramos este año”, publicó Sturzenegger en sus redes sociales.