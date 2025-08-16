Revisan más de 2.400 boletas en Buenos Aires por similitudes de colores y diseños

La Junta Electoral bonaerense analizó este viernes más de 2.400 boletas presentadas por alianzas, partidos y agrupaciones locales, en una audiencia realizada en el Juzgado Federal N° 1 de La Plata. El objetivo es detectar coincidencias de colores y formatos antes de su oficialización, prevista para la próxima semana. El encuentro, encabezado por Hilda Kogan junto a los secretarios electorales Daniela Sayal y Leandro Luppi, reunió a más de un centenar de apoderados, quienes pudieron verificar y presentar observaciones sobre los modelos. Entre los puntos más discutidos estuvieron las similitudes con el violeta de La Libertad Avanza y el naranja de frentes como Potencia y Nuevos Aires.