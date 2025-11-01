Ruptura en Diputados: siete legisladores del PRO se suman a LLA
Referentes de Patricia Bullrich abandonaron la bancada amarilla y profundizaron la fractura con Macri.
El bloque del PRO en la Cámara de Diputados sufrió una fuerte fractura tras el anuncio de siete legisladores alineados con Patricia Bullrich, quienes decidieron abandonar la bancada amarilla para incorporarse a La Libertad Avanza. Se trata de Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez y los electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda.
La decisión, confirmada por Arabia en redes sociales, fortalece al oficialismo en su objetivo de blindar las reformas laboral, tributaria y penal, y deja al PRO en medio de una interna que amenaza con reconfigurar el mapa opositor en el Congreso.