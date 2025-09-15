Sáenz le reclamó cumplir los acuerdos a Catalán

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, recibió al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, y le planteó la necesidad de cumplir con los acuerdos firmados en junio del año pasado, a los que calificó de “fundamentales para el crecimiento y el desarrollo” de su provincia.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario provincial señaló que pidió al funcionario nacional que “a la hora de tomar decisiones a nivel nacional, se tenga en cuenta la realidad del país y de cada una de las provincias”.

Sáenz resumió su posición con una frase inspirada en la canción “La Argentina que yo quiero” de Los Chalchaleros: “Queremos convivir, pero independientes. Dispuestos a servir, pero no sirvientes. No haremos un futuro de paz ni de justicia real si no empezamos a hablar de igual a igual”.

Finalmente, en su posteo en redes sociales, el gobernador reafirmó su postura con un mensaje dirigido a su electorado: “Primero los salteños”.

Anteriormente, Catalán había asegurado que los gobernadores tienen que comprender que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) son para “casos de emergencia”, en el marco del veto de Milei a la ley aprobada en el Congreso que disponía la distribución automática de estos recursos federales.

Asimismo, el funcionario no descartó que desde el Ejecutivo se esté estudiando una línea de crédito para las provincias.